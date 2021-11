Freaks Out: Gabriele Mainetti in live oggi su Twitch nel Salotto Cinefilo di Movieplayer

Il regista Gabriele Mainetti, al cinema con Freaks Out, sarà ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer oggi alle 15.30 in live su Twitch.

Sarà Gabriele Mainetti l'ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer oggi in live su Twitch alle 15.30 in punto. Insieme a Valentina Ariete, l'amato regista italiano ci parlerà di Freaks Out: il colossal con un budget di 13 milioni di euro che contiene numerosi riferimenti a Sergio Leone e alla rivoluzione pulp degli anni '90.

Freaks Out: un'immagine del lungometraggio

Dopo il successo critico ottenuto da Freaks Out al Festival di Venezia e l'approvazione del pubblico delle sale cinematografiche, il secondo film firmato dal regista del rivoluzionario "Lo chiamavano Jeeg Robot", ambientato a Roma nel 1943, racconta la storia di Matilde, Cencio, Fulvio e Mario, che vivono come fratelli nel circo di Israel. Presso la 78° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia la pellicola ha vinto il Leoncino d'Oro, uno dei premi collaterali più importanti, con la seguente motivazione: "Un'imprevedibile atmosfera conquista lo spettatore proiettandolo in un mondo tanto spettacolare quanto catastrofico. Tra tendoni da circo e campi da guerra, quattro protagonisti, nella loro diversità, esprimono la necessità di essere umani. Un'opera innovativa e coraggiosa, che racchiude in una grande avventura fra sogno e realtà, tutto l'amore per il cinema."

Freaks Out: un'immagine del film

Il lungometraggio è stato scritto da Mainetti, con l'aiuto di Nicola Guaglianone, e il regista stesso svelerà segreti e curiosità relative al film durante la live di Movieplayer (qui il link del nostro canale Twitch ufficiale per partecipare alla diretta con domande e curiosità) dalle 15.30, in compagnia di Valentina.

Freaks Out, come accennato in precedenza, racconta la storia di quattro amici che lavorano in un circo, gestito da Israel (Giorgio Tirabassi), che per loro è come una vera e propria figura paterna. Siamo nel bel mezzo della Seconda guerra mondiale e Israel scompare misteriosamente, lasciando i quattro soli e senza alcuna prospettiva. Matilde, Cencio, Fulvio e Mario si ritrovano improvvisamente senza quello che avevano prima, un circo che era sinonimo di famiglia e sicurezza.