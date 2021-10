Freaks Out: oltre 1200 inquadrature con effetti visivi di EDI nel blockbuster di Gabriele Mainetti

Freaks out, il blockbuster fantastico all'italiana di Gabriele Mainetti, arriva nelle sale dal 28 ottobre con 01Distribution. A curare gli effetti visivi della pellicola è EDI, Effetti Digitali Italiani, società leader in Italia e vincitrice del David di Donatello 2021 per "L'incredibile storia dell'isola delle rose".

Freaks Out: una foto del film

Tutti gli effetti visivi del film - di cui abbiamo parlato nella recensione di Freaks Out - sono stati supervisionati da EDI nella persona di Stefano Leoni, Visual Effects Supervisor e socio di EDI, ed Elisabetta Rocca, Visual Effects Producer, i quali dopo aver suddiviso con altre due società europee la realizzazione degli effetti hanno gestito e coordinato l'aspetto creativo e logistico dell'intero progetto, proprio come accade nelle produzioni degli Studios Americani.

Il team composto da oltre cento artisti, in sinergia con Mainetti, ha lavorato ad oltre 1200 inquadrature dense di effetti visivi tra set extension, realizzazione di creature digitali, superpoteri, enhancement di bombardamenti e battaglie, culminanti nelle spettacolari scene che caratterizzano l'epilogo della vicenda, realizzate quasi completamente in computer grafica.

Freaks Out: un'immagine del film

"Il film si apre con due sequenze a forte impatto visivo: da una parte lo spettacolo circense, dall'altra la brutalità dei bombardamenti della guerra. Con il regista abbiamo iniziato a collaborare sin dalla prima stesura della sceneggiatura, immaginando insieme come poter raccontare visivamente le vicende, i superpoteri dei personaggi e la loro costante evoluzione." Spiega Stefano Leoni. "L'obiettivo del regista era di dare grande impatto alla tragedia della guerra tramite la macchina da presa in un piano sequenza immerso tra esplosioni e distruzione".

Freaks Out: un momento del film

EDI, per Freaks Out, ha realizzato un numero consistente di "creature" come api, cavallette, lucciole, farfalle, mosche, scarafaggi e scorpioni. Per portare a compimento la loro animazione, i responsabili della sezione EDI Zoo hanno condotto uno studio anatomico minuzioso che ha richiesto la costruzione di scheletri e articolazioni digitali che, come in biologia, sostengono gli altri strati della creatura rendendone realistici i movimenti.