Freaks Out: la descrizione del trailer, tra gli X-Men e La grande guerra

La nuova presentazione del listino 2020 di 01 Distribution ci ha fornito l'occasione per vedere il primo trailer di Freaks Out, di cui vi forniamo una descrizione.

Freaks Out: una foto dei protagonisti del film

A precedere il trailer di Freaks Out un video messaggio di Gabriele Mainetti che si scusa per i monumentali ritardi definendo il suo film "interminabile" e adducendo un ulteriore rallentamento ai problemi causati dall'emergenza sanitaria. Mainetti ci tiene poi a specificare che ha fatto di tutto per preservare l'uscita nella sala cinematografica nonostante i rischi perché il suo è un film che va visto in sala e nelle altre forme di visione perderebbe molto del suo appeal.

Di fronte alle prime immagini del trailer, seppur senza effetti speciali, capiamo anche il perché. Freaks Out si profila come un film spettacolare, ambizioso ed emozionante che ricostruisce un'Italia rurale in piena Seconda Guerra Mondiale fatta di ruderi, villaggi, strade lastricate in pietra, grigie periferie e di una Roma spogliata e devastata dal conflitto.

Nell'incipit del trailer abbiamo la presentazione dei protagonisti, freaks circensi esclusi ed emarginati che possiedono poteri speciali. C'è l'uomo lupo Fulvio (Claudio Santamaria), il vivace Cencio (un Pietro Castellitto in versione ossigenata), capace di influenzare il comportamento degli animali, il piccolo clown Mario (Giancarlo Martini) e Matilde (Aurora Giovinazzo), adolescente elettrica che - come intuiamo dal trailer - avrà un ruolo chiave nel film. A guidare lo stralunato carrozzone circense di Freaks è Giorgio Tirabassi nei panni dell'impresario Israel, l'unico "normale" tra essi, come gli rinfacciano Fulvio e Cencio. Mentre i personaggi si esibiscono al circo, di fronte al pubblico, fuori imperversano i bombardamenti, così Israel ha l'idea di preparare documenti falsi per espatriare insieme ai suoi freaks e sfuggire al conflitto.

Mainetti-Guaglianone: il nuovo film insieme, Jeeg Robot 2 e quella voglia di horror e (cinema) coreano

Nella seconda parte del trailer, la più spettacolare e incalzante, si delinea il ruolo centrale di Matilde, che Cencio prova a baciare rischiando di prendersi la scossa. Compare anche il tedesco Franz Rogowski a capo dei nazisti che invadono Roma minacciando i depredando la popolazione. Il loro piano, come viene esplicitato, è quello di usare i poteri dei freaks piegandoli al servizio del Terzo Reich. Ed è qui che tra esplosioni, colluttazioni, lotte partigiane, sparatorie e fughe rocambolesche il paragone con gli X-Men si fa più stringente e i freaks i ritrovano tra due fuochi, i nazisti, che danno vita a un vero e proprio circo del Reich, e i partigiani, che vorrebbero le creature speciali al loro fianco nella guerriglia.

Freaks Our, scritto da Gabriele Mainetti e Nicola Guaglianone, vede nel cast Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franz Rogowski.

L'uscita del film è fissata per il 16 dicembre 2020 con 01 Distribution.