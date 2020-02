Freaks Out: ecco la data di uscita del film di Gabriele Mainetti

Finalmente Freaks Out ha una data di uscita: il 20 ottobre il nuovo film del regista di Lo chiamavano Jeeg Robot, Gabriele Mainetti arriverà nelle sale dopo una lunga lavorazione. La data è stata confermata da 01 Distribution.

Freaks Out: un'immagine del lungometraggio

Best Movie comunica la notizia che i fan attendevano da tempo, finalmente Freaks Out ha una data di uscita dopo una lunga e faticosa fase di post-produzione che ha visto Gabriele Mainetti volare negli Stati Uniti per ultimare il film.

Il film scritto da Mainetti e Nicola Guaglianone può contare su un cast davvero stellare composto da Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franz Rogowski.

Ecco alcuni degli scatti che regalano uno sguardo al look dei protagonisti della storia:

La sinossi ufficiale di Freaks Out anticipa:

Matilde, Cencio, Fulvio e Mario sono come fratelli quando il dramma della seconda guerra mondiale travolge Roma. Siamo nel '43, nel pieno del conflitto, e la città eterna ospita il circo in cui lavorano. Israel, il proprietario e loro padre putativo, scompare nel tentativo di aprire una via di fuga per tutti loro oltre oceano. I nostri quattro protagonisti sono allo sbando. Senza qualcuno che li assista ma, soprattutto, senza il circo, hanno smarrito la loro collocazione sociale e si sentono solo dei fenomeni da baraccone, "a piede libero" in una città in guerra.