Freaks Out, il cast incontra il pubblico il 1 novembre a Milano

Gabriele Mainetti, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giorgio Tirabassi, Giancarlo Martini e Nicola Guaglianone saluteranno il pubblico presente in sala per la proiezione del film!

Il 1 novembre alle 19:00 all'UCI Luxe Maximo Gabriele Mainetti, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giorgio Tirabassi, Giancarlo Martini e Nicola Guaglianone saluteranno il pubblico presente in sala per la proiezione di Freaks Out, il lungometraggio distribuito da 01 Distribution e diretto da Gabriele Mainetti.

La storia è ambientata nel 1943 a Roma, dove Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando Israel scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro fenomeni da baraccone; restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e il corso della Storia. È possibile acquistare i biglietti presso le casse di UCI Luxe Maximo, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it.

Freaks Out: la locandina definitiva

