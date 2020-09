Fratello, dove sei? - George Clooney e i membri del cast al centro di una reunion virtuale

I protagonisti di Fratello, dove sei? saranno i protagonisti di una reunion online in occasione del ventesimo anniversario dell'uscita del film nelle sale.

L'evento è organizzato dal Nashville Film Festival, in programma dall'1 al 7 ottobre, e proporrà anche delle performance musicali.

A partecipare all'incontro online saranno George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, e Chris Thomas King che si esibirà dal vivo oltre a essere intervistato. La reunion di Fratello, dove sei? proporrà anche delle performance musicali di Dan Tyminski di Alison Krauss & Union Station che avevano realizzato il brano I Am a Man of Constant Sorrow e altre canzoni proposte dal film. Il tributo proporrà anche delle canzoni di Carlene Carter e sua figlia Tiffany Anastasia Lowe, e Kathleen Edwards and the Dead South.

L'evento sarà visibile al prezzo di 12 dollari e permetterà ai fan di accedere a molti aneddoti e ricordi legati al film dei fratelli Coen, oltre a spiegare l'importanza del film sul panorama musicale negli anni dell'uscita nelle sale.

Jason Padgitt, direttore del Nashville Film Festival, ha dichiarato: "Siamo onorati nell'ospitare questa incredibile lineup di attori e musicisti e offrire un tributo a uno dei film più amati e apprezzati della nostra epoca. Questo evento speciale online esplora e celebra gli incredibili contributi di questo film e il suo impatto sulla musica e sulla cultura popolare".