Frasier: Paramount+ annuncia la data di uscita della serie sequel con Kelsey Grammer

Paramount+ ha condiviso un teaser per svelare la data di uscita in streaming di Frasier, che segna il ritorno sugli schermi di Kelsey Grammer.

Paramount+ ha svelato la data di uscita di Frasier, la serie sequel che segna il ritorno di Kelsey Grammer nell'iconico ruolo: l'appuntamento è previsto sugli schermi americani, anche di CBS, per il 12 ottobre.

L'annuncio è stato accompagnato da un breve teaser ed alcune foto.

Nei dieci episodi della prima stagione di Frasier, Kelsey Grammer riprenderà il ruolo di Frasier Crane, il cui figlio Freddy (Jack Cutmore-Scott) sta per iniziare l'università. Il protagonista sarà alle prese con un nuovo capitolo della sua vita, sfide inedite e rapporti umani complicati, concedendosi la possibilità di realizzare anche un paio di sogni.

Nel cast ci sono poi Nicholas Lyndhurst nel ruolo di Alan, vecchio amico di Frasier e ora professore universitario; Toks Olagundoye sarà Olivia, a capo del dipartimento di psicologia; Jess Salguiero interpreterà Eve, che divide una stanza con Freddy; Anders Keith sarà David, nipote di Frasier; Bebe Neuwirth avrà il ruolo di Lilith, la madre di Freddy; e Perri Gilpin sarà nuovamente Roz. Alla regia delle prime due puntate ci sarà James Burrows.

A scrivere le puntate sono stati Chris Harris (How I Met Your Mother) e Joe Cristalli (Life in Pieces), coinvolti anche come produttori in collaborazione con Grammer, Tom Russo e Jordan McMahon.

Frasier era andata in onda per 11 stagioni tra il 1993 e il 2004 su NBC ed era stata creata da David Angell, Peter Casey e David Lee. La serie ha conquistato ben 37 Emmy, di cui cinque consecutivi come Miglior Comedy.