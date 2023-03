Frasier: Bebe Neuwirth tornerà nel sequel della famosissima serie comedy

Bebe Neuwirth si sta preparando per tornare nella serie sequel di Frasier; cosa ci riserverà il suo personaggio per il futuro?

A quanto pare la serie sequel di Frasier vedrà il ritorno, nel suo cast, di un volto noto ai fan. Bebe Neuwirth si sta preparando per riprendere il ruolo che tutti conosciamo come guest star in questo nuovo progetto.

Madam Secretary: Bene Neuwirth in una scena della premiere della serie

In base a quanto riportato da Variety Bebe Neuwirth riprenderà il ruolo della dottoressa Lilith Sternin, l'ex moglie di Crane, nella serie sequel di Frasier. Durante l'ultimo incontro fra lei e il protagonista li abbiamo visti salutarsi in buoni rapporti, anche se la sinossi relativa all'episodio in cui la vedremo sembra anticipare qualche conflitto: "Quando si riuniscono alla festa di compleanno di Freddy, Lilith è tutt'altro che contenta di doverlo condividere ora che Frasier è tornato a vivere a Boston. Quella che inizia come una festa divertente con amici e familiari diventa inevitabilmente una resa dei conti tra Lilith e Frasier in attesa di esplodere da secoli!".

Scritto da Chris Harris e Joe Cristalli e ordinato da Paramount+, il sequel di Frasier vede il ritorno di Kelsey Grammer nei panni del protagonista, affiancato da Nicholas Lyndhurst.

Frasier era stata creata da David Angell, Peter Casey e David Lee ed è andata in onda per 11 stagioni tra il 1993 e il 2004 su NBC. La serie ha conquistato ben 37 Emmy, di cui cinque consecutivi come Miglior Comedy.