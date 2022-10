Frasier: la serie sequel verrà realizzata per Paramount+

Frasier tornerà sugli schermi con una serie sequel, ordinata da Paramount+, che potrà contare sul coinvolgimento del protagonista Kelsey Grammer anche come produttore esecutivo.

Il progetto era in fase di sviluppo dal 2021 ed era nato da un'idea dell'attore risalente al 2018.

I nuovi episodi di Frasier, mostreranno Frasier Crane, psichiatra trasformato in conduttore radiofonico interpretato da Kelsey Grammer, in una nuova città. La stagione dovrebbe essere composta da dieci puntate.

Intorno al protagonista dovrebbero esserci dei nuovi personaggi e non dovrebbero tornare nel cast altri interpreti del gruppo originale, anche se potrebbero esserci delle apparizioni come guest star.

A scrivere le puntate saranno Chris Harris (How I Met Your Mother) e Joe Cristalli (Life in Pieces), coinvolti anche come produttori in collaborazione con Grammer, Tom Russo e Jordan McMahon.

Frasier era andata in onda per 11 stagioni tra il 1993 e il 2004 su NBC ed era stata creata da David Angell, Peter Casey e David Lee. La serie ha conquistato ben 37 Emmy, di cui cinque consecutivi come Miglior Comedy.