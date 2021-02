Frasier: in arrivo il revival della serie con star Kelsey Grammer

Frasier tornerà sugli schermi televisivi con un revival di cui Paramount+ ha ordinato la produzione.

Il progetto potrà contare sulla presenza nel cast di Kelsey Grammer, ma per ora non sono stati rivelati gli altri membri del cast che saranno coinvolti nella realizzazione delle puntate.

Il protagonista Kelsey Grammer ha dichiarato parlando del revival di Frasier: "Avendo trascorso 20 anni della mia vita creativa negli studi della Paramount, producendo show e recitando in numerosi progetti dello studio, vorrei congratularmi con Paramount+ per l'entrata nel mondo dello streaming. Anticipo con gioia la possibilità di condividere il prossimo capitolo nel percorso del Dottor Frasier Crane".

Chris Harris (How I met your mother) e Joe Cristilli (Life in Pieces) sarano showrunner e sceneggiatori del progetto, oltre a essere produttori esecutivi in collaborazione con Grammer.

Paramount+ non ha ancora confermato l'eventuale presenza nel cast di David Hyde Pierce (Niles), Jane Leeves (Daphne) e Peri Gilpin (Roz).

Le riprese inizieranno in estate. David Stapf, presidente di CBS Studios, ha dichiarato: "Frasier è una delle comedy più acclamate della storia moderna della televisione e definisce realmente la narrazione di livello premium. I fan da tempo chiedono un suo ritorno e la loro richiesta è stata ora ascoltata grazie al fantastico Kelsey Grammer che riprende l'iconico ruolo del Dottor Frasier Crane e un brillante piano creativo da parte di Joe, Chris e Kelsey. Non vediamo l'ora di rivelare il prossimo capitolo della storia su Paramount+".