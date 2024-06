Frasier, David Hyde Pierce allontana il ritorno: "Non hanno bisogno di me"

David Hyde Pierce non è tornato nel cast del revival di Frasier, disponibile su Paramount+ dallo scorso autunno. L'attore americano ha interpretato il dottor Niles Crane in tutte le undici stagioni dello show in onda dal 1993 al 2004.

Lo scorso anno, Kelsey Grammer ha ripreso in mano Frasier per un revival che però non ha incluso anche Pierce, rimasto fuori dal progetto. La serie tornerà con una seconda stagione ma difficilmente rivedremo Niles Crane tra i protagonisti.

Lontano ritorno

In una recente intervista, David Hyde Pierce è tornato su Frasier, allontanando il ritorno nel cast:"Penso che fin dall'inizio, quando ne abbiamo parlato, [avrei considerato un ritorno] se l'idea fosse stata di fare un unico episodio speciale, o qualcosa in cui sarebbe stato molto facile impegnarsi. Non si tratta di fare o non fare quello show, quanto delle altre opportunità che ho e che non voglio rifiutare" ha spiegato l'attore.

Kelsey Grammer in una scena di Frasier

La serie originale prevedeva la realizzazione di 24 episodi all'anno mentre la serie sequel è molto meno corposa; la prima stagione è composta di soli 10 episodi:"Eravamo tutti molto uniti, eravamo presenti ai matrimoni, alle nascite, ai funerali, e a tutto ciò che c'era nel mezzo. Sebbene siano passati 100 anni da quando Frasier è andata in onda, le persone continuano a venire da me a dirmi quanto significasse per loro lo show, e come li ha aiutati a superare il COVID, per esempio".

Spinoff di Cin Cin, Frasier racconta le vicende dello psichiatra radiofonico Frasier Crane (Kelsey Grammer) che conduce il popolare programma The Dr. Frasier Crane Show, con uno stile di vita che si scontra perennemente con i membri della sua famiglia. Nel cast anche Peri Gilpin nel ruolo di Roz Doyle e Bebe Neuwirth nel ruolo di Lilith Sternin, entrambe tornate anche nel cast del revival della serie televisiva su Paramount+.