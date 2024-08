Guillermo del Toro vittima di una stanza infestata mentre girava Frankenstein

Il periodo di riprese di Frankenstein per Guillermo del Toro ad Aberdeen, in Scozia, è stato interessante, o meglio spettrale.

Questa settimana il regista premio Oscar ha utilizzato il suo account X (ex Twitter) per documentare il suo soggiorno in quella che ha definito la "stanza più infestata" del suo hotel. Ci sono state così tante "stranezze" che una delle produttrici del film ha lasciato la stanza appena ha potuto, ma del Toro ha voluto fare un giro nella stanza per vedere di cosa si trattasse.

"Mentre mi trovo ad Aberdeen, alloggio in un vecchio hotel del 1800. Mi trovo nella stanza più infestata, che è stata lasciata libera questa mattina da uno dei nostri produttori", ha scritto giovedì. "Strani eventi elettrici e fisici l'hanno spaventata e l'hanno spinta ad andarsene al più presto. Rimanete sintonizzati, se succede qualcosa lo riferirò".

Il regista ha aggiunto: "Alloggio sempre nelle 'stanze più infestate', ma solo una volta ho sperimentato qualcosa di soprannaturale, il resto del tempo: niente. Ho grandi speranze".

Frankenstein: rivelati i ruoli di Oscar Isaac, Andrew Garfield e Mia Goth nel nuovo film di Guillermo del Toro

Il giorno seguente, del Toro ha dichiarato che, sebbene "non sia ancora successo nulla", "l'atmosfera nella stanza è opprimente" e che "qualcosa è in quella stanza con me". Il regista di Pinocchio e Il labirinto del fauno ha anche fatto notare che non ha dormito nella stanza perché ha bisogno di riposare bene per "affrontare una buona giornata di riprese", ma si è fermato al mattino e alla sera.

"Non passerò più molto tempo lì", ha scritto mercoledì. "Può essere suggestione, ma a questo punto sto dormendo in un'altra stanza - ho bisogno di 6 ore di sonno per affrontare una buona giornata di riprese - mi fermo lì presto e tardi durante la giornata - ma qualcosa è in quella stanza con me". Il Frankenstein di Guillermo del Toro arriverà nelle sale nel 2025.