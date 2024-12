Frankenstein: Andrew Garfield rivela perché ha abbandonato il film di Guillermo del Toro

Andrew Garfield sta vivendo un periodo particolarmente florido della propria carriera ma c'è un progetto al quale avrebbe voluto fortemente partecipare e che ha dovuto abbandonare. Si tratta del nuovo film di Guillermo del Toro, Frankenstein.

Intervistato da Deadline, Garfield ha confessato di essere rimasto deluso per aver dovuto rinunciare al ruolo del mostro di Frankenstein nel prossimo adattamento del regista messicano. A sostituirlo nel film è stato Jacob Elordi.

Rammarico

Il motivo dell'abbandono del progetto è semplicemente legato alla nutrita agenda di Garfield, che dopo il successo di We Live in Time è stato molto impegnato e richiesto e nonostante il rammarico per non poter recitare nel film è felice che a sostituirlo sia stato Elordi.

Andrew Garfield in una scena di The Social Network

Quando incontrò il giovane collega, Garfield ha dichiarato di essere contento che il mostro di Frankenstein sia stato affidato all'attore conosciuto per Euphoria e Saltburn, che secondo la star di The Social Network, aveva maggiormente bisogno di un film del genere rispetto a lui in questa fase della carriera.

Dopo Spider-Man

Per cercare di non rimanere intrappolato nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man, interpretato nuovamente in No Way Home, Andrew Garfield ha diversificato i suoi ruoli dopo aver chiuso il franchise, mostrando il proprio talento anche in altri contesti.

Da La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson a Tick, Tick... Boom!, Andrew Garfield ha conquistato gli spettatori e la stampa, ricevendo elogi della critica anche per il suo ultimo successo We Live in Time, nel quale recita al fianco della star di Piccole donne Florence Pugh.