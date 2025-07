Frankenstein, le prime immagini del nuovo film di Guillermo del Toro: "Il progetto che inseguo da 25 anni"

A pochi mesi di distanza dall'uscita sulla piattaforma streaming di Netflix del nuovo adattamento di Frankenstein, diretto da Guillermo del Toro, Vanity Fair ha pubblicato le prime immagini del film.

Guillermo del Toro, per l'occasione, ha rilasciato una lunga intervista in anteprima al magazine, manifestando il proprio entusiasmo per un film che desiderava realizzare da decenni.

L'amore di Guillermo del Toro per Frankenstein

"Mary Shelley, Bernie Wrightson e Boris Karloff sono importanti per me quanto mio padre e mia madre. Hanno dato vita a ciò che sono, punto" ha spiegato il regista messicano, premio Oscar per La forma dell'acqua.

"Questo film rappresenta, per me, il culmine di un percorso che ha occupato gran parte della mia vita. Ho letto Frankenstein di Mary Shelley da bambino e ho visto Boris Karloff in uno stato che per me era quasi religioso. I mostri sono diventati il mio sistema di credo personale. Ho voluto fare questo film ancor prima di avere una cinepresa, e lo sto inseguendo attivamente da oltre 25 anni. È diventato così parte di me che ormai è una biografia".

I dettagli di Frankenstein di Guillermo del Toro

Il nuovo adattamento per lo schermo di Frankenstein di Mary Shelley, dal titolo Frankenstein, segue la storia dello scienziato Victor Frankenstein, che dà vita ad una creatura generata attraverso un mostruoso esperimento che condurrà alla rovina sia il mostro che il suo creatore.

Oscar Isaac veste i panni del folle scienziato, affiancato da Jacob Elordi nel ruolo del mostro, Mia Goth nel ruolo di Elizabeth Lavenza, e Christoph Waltz nel ruolo del dottor Pretorius.

Il cast è completato da Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Ralph Ineson e Charles Dance. Guillermo del Toro si è occupato anche della produzione e della sceneggiatura del progetto.