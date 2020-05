Frankenstein Junior: gli errori sul set del film in un video esilarante

Un raro video ci porta 'dietro le quinte' mostrandoci gli errori commessi sul set di Frankenstein Junior, considerando i ritmi e la genialità delle battute presenti nella sceneggiatura del film non dev'essere stata un'impresa affatto facile per gli attori, come si può notare in questi esclusivi ed esilaranti sette minuti di bloopers.

Frankenstein Junior è un classico che è stato capace di riscrivere immediatamente la storia della comicità dal momento in cui è uscito nelle sale cinematografiche. Il capolavoro di Mel Brooks, parodia del film Frankenstein, l'horror della Universal interpretato da Boris Karloff, è conosciuto ed amato in tutto il mondo. In Italia con le sue 500.000 copie è il DVD più venduto nella storia dell'home video.

La sceneggiatura fu scritta da Mel Brooks e Gene Wilder, che interpreta anche il dottor Frankenstein in un cast fuori dall'ordinario: Peter Boyle nei panni del mostro, Marty Feldman invece interpreta il leggendario Igor e Cloris Leachman è Frau Blücher, il cui nome, quando viene pronunciato, fa imbizzarrire il cavallo.

Frankenstein Junior è interamente girato in bianco e nero, adottando una fotografia e uno stile anni Trenta, giocando anche sulle transizioni tra una scena e l'altra proprio per riprendere anche esteticamente i toni dei film di quegli anni. Nel 2003 è stato scelto per essere custodito al National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Nel 2000 l'AFI l'ha inserito al tredicesimo posto nella classifica delle migliori cento commedie americane di tutti i tempi.