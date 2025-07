Frankenstein di Guillermo del Toro: svelata la durata del film, pronto a debuttare nei festival autunnali

Quando un regista premio Oscar porta finalmente sullo schermo una storia che lo accompagna fin dall'infanzia, l'aspettativa è altissima. È il caso di Frankenstein, il nuovo film di Guillermo del Toro, che reinterpreta il celebre romanzo di Mary Shelley attraverso la sua visione gotica e personale. Il film, prodotto da Netflix, è pronto a fare il suo debutto nel circuito dei festival più prestigiosi.

La durata di Frankenstein e l'esordio a Venezia

La pellicola ha una durata confermata di 2 ore e 29 minuti, appena un minuto in meno rispetto a La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley (2021), ultimo film live-action del regista.

Frankenstein: Oscar Isaac sul sontuoso set creato da Guillermo del Toro

Frankenstein sarà presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, seguito da una proiezione al Toronto International Film Festival (TIFF). Sorprendentemente, il film salterà completamente Telluride, festival spesso utilizzato come trampolino di lancio per la corsa agli Oscar.

A guidare il cast ci saranno Oscar Isaac nel ruolo di Victor Frankenstein, Jacob Elordi come la Creatura e Mia Goth in un ruolo centrale ancora avvolto nel mistero. Il film è stato classificato R negli Stati Uniti per "forte violenza sanguinosa e immagini macabre", a dimostrazione che del Toro non ha intenzione di edulcorare il materiale originale.

Frankenstein: Oscar Isaac in una scena del film di Guillermo del Toro

Il regista messicano ha spesso definito Frankenstein come il libro più importante della sua vita, e ha lavorato per decenni alla sua trasposizione ideale. Le prime anticipazioni indicano che il film esplorerà a fondo i temi filosofici, esistenziali ed emotivi dell'opera di Shelley, fondendo dramma e horror in modo profondo e visivamente ricercato.

L'assenza da Telluride potrebbe essere frutto di una precisa strategia da parte di Netflix, che punta su Venezia per il prestigio critico e su Toronto per la spinta del pubblico. In ogni caso, il posizionamento autunnale lo rende uno dei titoli più attesi della stagione dei premi.

L'uscita in streaming è fissata per novembre 2025, data in cui Frankenstein sarà disponibile per tutti gli abbonati Netflix, dopo un possibile passaggio in sala in selezionati paesi.