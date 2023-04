Frank Grillo passa dal MCU al DCU? Le parole dell'attore (e le critiche alla gestione di Crossbones)

Non è un segreto che Frank Grillo non fosse tra le star del MCU che si potessero ritenere soddisfatte del proprio ruolo nel franchise, ma di recente l'attore ha non solo confermato la sua delusione nei confronti della gestione di Crossbones, ma ha anche anticipato il suo debutto nel DCU di James Gunn.

L'attore di Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War Frank Grillo non ha mai nascosto il suo essere leggermente frustrato per il modo in cui il suo personaggio nel MCU, Brock Rumlow a.k.a. Crossbones, sia stato gestito da un punto di vista narrativo e di screen time (tanto da aver addirittura inizialmente rifiutato un cameo in Averngers: Endgame.

Tuttavia, è solo ora che veniamo a sapere come questa delusione da parte sua sembrerebbe essersi tradotta, come d'altronde afferma lui stesso, in un definitivo passaggio dai Marvel Studios ai DC Studios di James Gunn e Peter Safran.

"Non hanno mai raccontato la storia di Crossbones" ha spiegato l'attore "La mitologia del MCU, e in generale ciò a cui potrebbe attingere la Marvel, hanno una tale ampiezza e profondità... Crossbones è stato lì sullo schermo per qualche minuto, ma avrebbe dovuto avere un ruolo maggiore. Poi, però, hanno deciso di seguire la direzione che hanno seguito. Ma secondo me Crossbones aveva una sua funzione".

"E la cosa interessante è che se andate a vedere, tantissime persone hanno mostrato interesse e reagito alla presenza di Crossbones, eppure lui ha un diamine di screen time estremamente ridotto. E credo ci sia molto di più che si potrebbe fare con il personaggio. Ero così deluso" ha poi continuato, affermando "Motivo per cui sono andato alla DC".

Ma quale ruolo avrà nel nuovo universo creato da James Gunn? Sarà davvero il nuovo Rick Flag in Creatures Commando, come si vociferava già da un po'? Chissà...