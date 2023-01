DC Studios, James Gunn annuncia: "Voglio attori con cui sia facile lavorare"

Mentre continuano i lavori in casa DC per organizzare il nuovo universo narrativo e proseguire con i casting, il regista ha un obiettivo chiaro.

Nel corso di un intervento su Twitter, James Gunn ha lasciato intendere che gli attori che verranno scelti per il nuovo DC Universe dovranno essere in sostanza affidabili e adatti al ruolo.

In precedenza, infatti, Gunn aveva lasciato intendere che probabilmente qualcuno della sua squadra nei Guardiani della Galassia potrebbe tranquillamente apparire nel nuovo DCU, proprio perché già a suo agio con il regista. Da qui la lamentela di un fan e Gunn a rispondergli subito dopo:

"Abbiamo centinaia di ruoli da assegnare. Come ho sempre fatto, alcuni saranno volti nuovi, altri saranno attori con cui ho già lavorato, [e] altri ancora saranno attori che conoscete e con cui non ho mai lavorato. L'importante è che l'attore sia adatto al ruolo [e] che sia facile lavorare con lui".

Una tale affermazione, anche se non esplicita, potrebbe riguardare i recenti comportamenti di (ormai ex) star del DCEU come Henry Cavill e Dwayne Johnson. Staremo a vedere quali saranno i nuovi volti del DCU assemblato da James Gunn e Peter Safran.