Francis Ford Coppola voleva solo divertirsi con Megalopolis: la rivelazione nel trailer di Megadoc

Mike Figgis ha diretto il documentario sul making of del film del maestro del cinema che verrà presentato in anteprima a Venezia 2025, ecco il trailer.

Il dietro le quinte del film Megalopolis, diretto da Francis Ford Coppola, è al centro del documentario Megadoc, di cui è stato condiviso online il trailer.

Il progetto, diretto da Mike Figgis, verrà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, in programma al Lido dal 27 agosto al 9 settembre.

Cosa racconta il documentario su Megalopolis

Megadoc è già stato acquistato da Utopia e segue il lavoro compiuto da Francis Ford Coppola per portare in vita la sua visione creativa sulla caduta dell'Impero romano, fonte di ispirazione per parlare della società contemporanea.

Il progetto sul making of di Megalopolis segue l'esempio di Hearts of Darkness: a Filmmaker's Apocalypse, che raccontava la realizzazione del cult Apocalypse Now, considerato una fonte di ispirazione da molti registi, tra cui Gareth Edwards.

Mike Figgis permette quindi agli appassionati di cinema di scoprire i segreti della realizzazione del film e i motivi per cui Francis Ford Coppola ha investito oltre 120 milioni di dollari per realizzare il film.

Nel trailer condiviso online, il regista dichiara: "Ho soldi. Ho già la fama. Ho già vinto degli Oscar. Sapete perché sto realizzando questo film? Per divertirmi. Voglio divertirmi".

Figgis si chiede quindi perché qualcuno è disposto a spendere 120 milioni di dollari di tasca propria solo per realizzare un film. Il suo collega, in un'altra scena del documentario, ammette che solo sul set si è reso conto di quanto sia strano il film che sta realizzando.

Un film destinato ai cinema

Coppola, recentemente, ha spiegato perché ha scelto di presentare Megalopolis in varie città, compiendo un vero e proprio tour promozionale, invece che permettere la visione in streaming: "Non ho reso il film disponibile in nessun posto dove le persone potessero acquistarlo o avere un DVD o qualche altro formato, perché volevo mantenere viva la speranza di un'esperienza cinematografica. Per questo motivo, molte persone mi hanno chiesto: 'Come mai non è possibile acquistarlo nei modi normali?'".

I ricavi della vendita dei biglietti, inoltre, alimenta il fondo per mantenere in vita il progetto.

In Italia il film è disponibile in formato homevideo, permettendo ai fan di vedere il progetto con star Adam Driver, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Laurence Fishburne, Nathalie Emmanuel, Jason Schwartzman, Kathryn Hunter, D. B. Sweeny, Romy Mars e Dustin Hoffman.