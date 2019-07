Francesco Sarcina: "Riccardo Scamarcio? Mia moglie mi tradì con lui, il mio migliore amico"

Dietro la separazione di Francesco Sarcina e la moglie c'è anche Riccardo Scamarcio: la confessione dl frontman de Le Vibrazioni è arrivata durante una lunga intervista con Il Corriere della Sera.

L'influencer Clizia Incorvaia ha annunciato la separazione dal cantante milanese da pochi giorni attraverso il suo profilo Instagram, ma oggi è proprio lui a fare chiarezza e a svelare che, la goccia che ha fatto traboccare il vaso in un matrimonio che era già entrato in crisi a novembre, è stato il tradimento proprio con colui che di quelle nozze era stato testimone: Riccardo Scamarcio. "Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque". Francesco Sarcina aveva sposato la Incorvaia nel giugno del 2015 con una cerimonia esagerata, come lui stesso l'ha definita. Sempre a lei, e alla bambina che portava in grembo, la piccola Nina, aveva dedicato l'album da solista Femmina.

Nonostante tutto l'amore che è stato, però, a novembre del 2018 i due avevano attraversato un brutto momento di crisi, che sembrava superato, come suggerivano i due tatuaggi gemelli che avevano condiviso con i fan online. Lo stesso Sarcina ammette che credeva davvero di aver superato quel momento di incertezza, almeno fino allo scorso aprile, in cui la sua ormai ex moglie ha fatto scoppiare la bomba, confessando il proprio tradimento. "L'episodio con Riccardo risale a mesi fa, è isolato ed è stata lei a confessarmelo. Fine" ha chiarito il cantante, che al momento è quasi certo che tra Riccardo Scamarcio e Clizia Incorvaia non ci siano più rapporti di nessun tipo. "Non che io sappia. Hanno avuto il loro momento, poi che ne so. A me interessa solo pensare ai figli: a Nina, e al primo, Tobia, che ha 12 anni. Voglio dedicarmi a loro e al lavoro". E queste sembrano le parole definitive su una vicenda che ha però, Sarcina ci perdonerà, dell'ironia: Riccardo Scamarcio è in sala in questi giorni con un film, Welcome Home (di cui trovate qui la nostra recensione), in cui, in un triangolo di passione e corna con Aaron Paul ed Emily Ratajkowski, a lui è toccata proprio l'infame parte dello sfascia-famiglie.