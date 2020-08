Francesca Cipriani quasi nuda in strada per un calendario: interviene la polizia

Francesca Cipriani è stata fermata dalla polizia mentre, per strada, posava per un calendario con un abbigliamento molto succinto.

Francesca Cipriani è stata fermata dalla polizia mentre veniva fotografata nuda per strada. La showgirl stava posando per un calendario quando è stata interrotta dall'arrivo delle forze dell'ordine, come riportato dal settimanale Nuovo.

Francesca Cipriani pochi giorni fa ha appreso che Mediaset avrebbe deciso di non confermare lei e Paolo Ruffini alla guida de La Pupa e il secchione, ora ha rischiato di essere multata per uno shooting fotografico. L'ex gieffina era stata chiamata a posare per un calendario, gli scatti miravano a mettere in evidenza il suo corpo sensuale e il suo abbigliamento era molto succinto.

Francesca Cipriani è stata notata da qualche passante che ha pensato di chiamare la polizia, quello che è successo è stato raccontato dalla showgirl a Nuovo, che ha documentato l'episodio: "Posavo davanti al fotografo per un calendario sexy e qualcuno avrà telefonato alle forze dell'ordine. E' arrivato un vigile per farmi la multa. Gli ho spiegato che si trattava di lavoro e che non volevamo mancare di rispetto a nessuno: per questo avevamo scelto un posto isolato, ma d'estate c'è gente ovunque. Alla fine ho evitato la multa". Un brutto periodo per la Cipriani che ha visto sfumare anche un possibile incontro con Can Yaman la star di DayDreamer - Le ali del sogno, la show girl ha detto di essersene perdutamente innamorata dopo averlo incontrato dietro le quinte di una trasmissione ma da allora non l'ha più rivisto.