Francesca Cipriani ha una laurea: il lato "intellettuale" della soubrette

Francesca Cipriani, divenuta celebre nel 2006 grazie alla sesta edizione del Grande Fratello che in seguito le permise di entrare nel cast del reality "La Pupa e il Secchione", contrariamente a quanto si possa pensare, ha una laurea: scopriamo di più sul lato "intellettuale" della soubrette italiana.

La Cipriani, nonostante i suoi successi televisivi, non ha abbandonato gli studi e ha continuato la sua carriera universitaria: dopo il diploma, la celebre showgirl e conduttrice televisiva si è trasferita in Liguria per frequentare il corso di laurea triennale in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Genova.

A quanto pare, la passione di Francesca per la politica è andata di pari passo con la sua passione per il mondo dello spettacolo; ricordando i suoi anni da liceale, la soubrette si è sempre definita come "una studentessa modello con la media dell'otto".

Francesca Cipriani, secondo quanto rivelato durante un'intervista di Sorrisi Canzoni e Tv, si è detta soddisfatta dell'aver fatto emergere la bellezza: "La vita di una prima della classe può essere difficile perché sei bersaglio di prese in giro o, ancora peggio, episodi di bullismo. Preferisco essere più bella che brava."