La pupa e il secchione, Paolo Ruffini non confermato alla guida del programma?.

Paolo Ruffini verrà sostituito alla conduzione della prossima stagione de La pupa e il secchione? Secondo alcuni rumors Mediaset, nonostante i buoni ascolti, avrebbe deciso di affidare lo show al comico Andrea Pucci.

Le nuove stagioni televisive portano spesso dei cambi di conduzione dei programmi, alcuni particolarmente dolorosi per chi li subisce, soprattutto quando si pensa di aver fatto bene e si è stati premiati dagli ascolti. Stiamo parlando nello specifico di Paolo Ruffini che nell'edizione 2020 de La pupa e il secchione - E viceversa si era attestato attorno ad un lusinghiero 10% di share, nonostante questo Paolo non è stato confermato alla guida del programma per la prossima stagione. Secondo Giornalettismo a sostituire l'ex marito di Claudia Campolongo ci sarò il comico Andrea Pucci, che abbiamo visto come ospite fisso nell'edizione 2019 del programma Amici Celebrities di Maria De Filippi.

Andrea Pucci dovrebbe condurre il programma da solo, questo significa che anche l'ex naufraga Francesca Cipriani non è stata confermata come spalla. Fonti di Dagospia assicurano che Paolo Ruffini abbia reagito male alla scelta di Mediaset, che gli è stata comunicata all'ultimo momento. Il regista toscano per il momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale, anche sui social non ha postato nulla al riguardo.

La versione italiana de Beauty and the Geek è andata in onda per la prima volta nel settembre del 2006 condotta da Federica Panicucci, la seconda edizione, trasmessa ad aprile del 2010, fu condotta da Enrico Papi e Paola Barale. La nuova edizione dovrebbe tornare in autunno ma a tutt'oggi non è stata comunicata la data d'inizio.