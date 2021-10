Grande Fratello Vip 6, Francesca Cipriani in lacrime per il colore dei capelli “sembro una carota”

Nuova scena di panico di Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip 6, questa volta la showgirl ha sbagliato il colore dei capelli: la gieffina ha iniziato a urlare quando ha visto che l'effetto dell'applicazione non era quello desiderato, troppo giallo, tanto da sembrare una "carota".

Gli inquilini della casa più spiata di Italia si stanno abituando alle crisi quotidiane di Francesca Cipriani, le sue reazioni all'incontro con il fidanzato Alessandro Rossi fanno parte della storia del reality. Ieri la showgirl ha dato di nuovo in escandescenze, complice una tintura di capelli riuscita male.

Francesca Cipriani, molto probabilmente, ha tenuto il colore applicato per troppo tempo e non per i cinque minuti consigliati sulla confezione della tintura o, come ha suggerito Carmen Russo, ha sbagliato la quantità. La showgirl quando si è vista allo specchio ha iniziato a urlare nel salone della casa richiamando l'attenzione di tutti: "aiuto ragazzi, aiuto" ha gridato la Cipriani, poi si è seduta in preda ad una crisi di panico con il respiro che le mancava, come potete vedere nella clip.

I primi ad avvicinarla sono stati Jo Squillo e Giucas Casella che hanno provato a tranquillizzarla, "a me piaci così, questo colore ti addolcisce di più", le ha detto l'illusionista. Jo invece l'ha rassicurata "ora lo mettiamo a posto, facciamo un bagno di colore e risolviamo tutto".

Mentre Francesca continuava a piangere lamentandosi e ripetendo "sembro una carota", alcune delle donne della casa le si sono strette attorno per consolarla, mentre Jo, con il suo solito fare zen le ha sussurrato "non disperarti così per i capelli. Adesso vedrai che troviamo una soluzione, non tutte le cose vengono a caso, troveremo qualcosa che ti sta ancora meglio". Ma Francesca, inconsolabile, ha continuato tra le lacrime a dire "sembro una pannocchia". Poi, mentre Jo le asciugava i capelli, ha confessato che se non riesce a risolvere il problema in trasmissione non si presenterà, cosa difficile da credere, ma la Cipriani ci ha abituati a tutto.