Foxcatcher, Channing Tatum: "Mark Ruffalo mi perforò un timpano sul set"

La star di Magic Mike ha raccontato una disavventura vissuta sul set del film di Bennett Miller uscito nel 2014 e candidato a 5 Oscar.

L'udito di Channing Tatum potrebbe essere stato danneggiato per sempre a causa dell'amico e collega Mark Ruffalo sul set di Foxcatcher - Una storia americana.

L'attore ne ha parlato nell'ultima puntata di Hot Ones, anche se lo stesso Ruffalo ne aveva parlato nello stesso show nel 2023 ma nonostante l'accaduto i due sono rimasti grandi amici.

Mark Ruffalo ha perforato un timpano a Channing Tatum

"Mark non voleva davvero spaccarmi il timpano, mi ha solo dato uno schiaffo" ha precisato Tatum "Gli ho detto che doveva schiaffeggiarmi davvero. Non volevo fosse una cosa finta. Gli ho detto di colpirmi forte così potevamo andare avanti'".

Channing Tatum e Mark Ruffalo in una scena di Foxcatcher

Nonostante il danno all'udito, Channing Tatum vuole molto bene a Ruffalo, uno dei suoi migliori amici: "Non è più lo stesso [l'udito]. Ma amo il fatto che sia successo per colpa di Mark, perché è l'essere umano più bello che tu possa mai incontrare".

L'episodio sul set di Foxcatcher raccontato da Mark Ruffalo

"È stato facile da fare, perché lui mi aveva già pestato un sacco di volte" aveva scherzato Mark Ruffalo durante Hot Ones "Pesa circa 15 chili più di me, quindi quando è arrivato il momento di restituirgliela, ho pensato: 'Questo viene dall'Alabama'".

In Foxcatcher - Una storia americana, Tatum e Ruffalo interpretano rispettivamente i fratelli Mark e Dave Schultz. Il film è basato sulla vera storia dell'omicidio del wrestler olimpico statunitense David ad opera dello sponsor del team, John DuPont (Steve Carell), ricco membro della celebre famiglia DuPont.

Steve Carell e Mark Ruffalo furono nominati agli Oscar, rispettivamente come miglior attore e come miglior attore non protagonista. Nel cast del film di Bennett Miller anche Sienna Miller, Vanessa Redgrave, Anthony Michael Hall e Guy Boyd. Foxcatcher ricevette anche le nomination alla miglior regia, alla miglior sceneggiatura originale e alla miglior acconciatura, ma non riuscì a vincere nemmeno una statuetta.