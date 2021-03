Four Good Days: Glenn Close e Mila Kunis nel trailer del dramma

Mila Kunis è una giovane donna devastata dalla dipendenza dalla droga che chiede aiuto alla madre Glenn Close per liberarsi dei suoi demoni nel trailer di Four Good Days.

Vertical Entertainment ha diffuso il trailer di Four Good Days, dramma sulle dipendenze interpretato da Glenn Close e da una Mila Kunis in un'inedita versione bionda e stropicciata.

Il trailer mostra un estratto del film incentrato sul rapporto tra una madre e una figlia tossicodipendente che devono superare quattro difficili giorni in fase di riabilitazione per raggiungere la sobrietà.

In un viaggio emozionante basato su una storia vera dello scrittore e giornalista del Washington Post Eli Saslow, vincitore del premio Pulitzer, la 31enne Molly chiede aiuto alla madre Deb, che non cede da tempo, per combattere una feroce battaglia contro i demoni che le hanno fatto deragliare la vita. Nonostante tutto quello che ha imparato in un decennio di delusione, dolore e rabbia, Deb si lancia in un ultimo tentativo di salvare la sua amata figlia dalla morsa mortale e spietata della dipendenza dall'eroina.

Four Good Days, diretto da Rodrigo García, vede nel cast anche Stephen Root, Joshua Leonard, Rebecca Field, Michael Hyatt, Chad Lindberg e Carla Gallo.

Il trailer di Four Good Days esce dopo l'annuncia dell'ottava nomination all'Oscar per Glenn Close per Elegia americana di Ron Howard. Di recente, Mila Kunis ha recitato nel dramedy Breaking News In Yuba County a fianco di Allison Janney e Awkwafina.