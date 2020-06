Foundation: Apple TV+ svela il primo teaser per l'adattamento di Isaac Asimov

Apple TV+ ha diffuso il primo teaser trailer di Foundation, adattamento della monumentale opera di Isaac Asimov. L'ambiziosa serie tv che porterà sullo schermo la saga fantascientifica in cui l'umanità tenta di ricostruire una nuova civiltà attraverso le stelle è firmata dallo showrunner e produttore esecutivo David S. Goyer.

Il teaser trailer, che anticipa la caduta dell'Impero Galattico e i suoi mondi che sprofondano nel caos, contrappone spettacolari universi e intrighi interplanetari introducendo il personaggio centrale, Hari Seldon, che prevede la fine della civilizzazione.

In origine in fase di sviluppo con Jonathan Nolan per HBO, Foundation ha visto poi l'arrivo di David S. Goyer e il passaggio a Apple TV+ nel 2018. Le riprese dello show in irlanda sono state sospese a marzo per via dell'emergenza sanitaria globale , al momento non sappiamo ancora quando potranno ripartire.