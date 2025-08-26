Fortitude, è morta Verónica Echegui: addio alla star spagnola della serie con Stanley Tucci

L'attrice iberica, impegnata a livello internazionale e candidata ai premi Goya per il ruolo in Yo soy la Juani, è scomparsa a soli 42 anni a causa di una malattia.

L'attrice spagnola Verónica Echegui, protagonista di svariati film e serie tv, è scomparsa a 42 anni. La star di serie come Love You To Death, Intimacy e Fortitude era malata da diverso tempo.

Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo El País, pochi erano a conoscenza della malattia di Echegui e nelle successive ore diverse personalità iberiche hanno manifestato il proprio dolore per la prematura morte dell'attrice.

I successi spagnoli di Verónica Echegui e la carriera all'estero

Nata a Madrid, Verónica Echegui vinse nel 2022 un premio Goya al miglior cortometraggio dal titolo Tótem Loba mentre di recente è apparsa nella serie di Apple TV+, Love You To Death, al fianco di Joan Amargós.

Verónica Echegui in una scena di Mi stai ammazzando, Susanna

La serie per la quale era internazionalmente più conosciuta è Fortitude, in onda per tre stagioni con Stanley Tucci, Dennis Quaid e Richard Dormer. Nello show, Echegui interpretava il personaggio ricorrente di Elena Ledesma.

Un altro show per il quale era piuttosto conosciuta era Intimacy, una serie Netflix in cui quattro donne sono alle prese con il confine tra la vita pubblica e quella privata dopo la diffusione di un video a sfondo sessuale che coinvolge una promettente politica.

Il cordoglio di Antonio Banderas e del premier Pedro Sánchez

Nelle scorse ore sono stati pubblicati alcuni messaggi in ricordo dell'attrice: "Oggi il cinema spagnolo piange la morte di Verónica Echegui. Le mie condoglianze" ha scritto su X Antonio Banderas.

Anche il primo ministro Pedro Sánchez ha espresso il proprio dolore per la morte dell'attrice: "Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di Verónica Echegui, un'attrice di enorme talento e umiltà che ci lascia troppo presto" ha scritto sui social il politico.

Verónica Echegui era conosciuta anche per i suoi ruoli in La fredda luce del giorno, Mi stai ammazzando, Susana, Lasciati andare, Hunter's Prayer - In fuga, Ballo ballo e la serie tv Trust.