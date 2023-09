Fortapàsc stasera su Rai3: trama e cast del film, in onda a 38 anni dalla morte di Giancarlo Siani

Il 23 settembre 1985 moriva Giancarlo Siani, per mano della camorra. Stasera, giovedì 21 settembre 2023, a quasi 38 anni dal brutale omicidio, Rai3 omaggia la memoria del giornalista napoletano con Fortapàsc, il film diretto nel 2008 da Marco Risi che racconta la breve esistenza e la tragica scomparsa del cronista de Il Mattino.

La trama

Libero De Rienzo è il giornalista Giancarlo Siani nel film Fortapàsc

Fortapàsc è il racconto di quanto accadde in quel terribile 23 settembre 1985 al giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra a soli 26 anni sotto la sua casa nel quartiere residenziale del Vomero, a Napoli, per ordine del boss Angelo Nuvoletta e per volontà del mafioso Totò Riina. Il giovane cronista, ancora a bordo della sua Citroen Mehari verde, fu freddato con 10 colpi di pistola da due uomini in moto.

Siani, che si occupava di cronaca nera nella redazione di Torre Annunziata del Mattino, riuscì nella sua breve carriera a mettere allo scoperto numerosi crimini e alleanze delle famiglie camorriste di Napoli e dintorni. Le sue inchieste portarono a diversi arresti, nel mondo della mala e nel mondo politico.

Il cast

Michele Riondino e Libero De Rienzo in una scena del film Fortapàsc

A dare volto e cuore a Giancarlo Siani è stato Libero De Rienzo, scomparso il 15 luglio 2021 a soli 44 anni, che, grazie all'incredibile interpretazione, ottenne due nomination ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento come miglior attore protagonista. Nel cast anche Valentina Lodovini (Daniela), Michele Riondino (Rico), Massimiliano Gallo (Valentino Gionta), Gianfranco Gallo (Gabriele Donnarumma), Fortunato Cerlino (consigliere comunale), Ernesto Mahieux (Sasà), Salvatore Cantalupo (Ferrara), Ennio Fantastichini (il sindaco Cassano), Duccio Camerini (Angelo Nuvoletta), Renato Carpentieri (Amato Lamberti), Gianfelice Imparato (il pretore Rosone) e Daniele Pecci (il capitano Sensales).

Diretto da Marco Risi, alla stesura della sceneggiatura ha collaborato anche il compianto Andrea Purgatori, scomparso improvvisamente lo scorso 19 luglio.