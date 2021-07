Libero De Rienzo: Fortapàsc torna stasera su La7, come omaggio all'attore scomparso oggi

Stasera su La7,alle 21:15, torna in TV Fortapàsc come omaggio a Libero De Rienzo, l'attore scomparso improvvisamente oggi a soli 44 anni.

Stasera su La7 cambia la programmazione per Libero De Rienzo: alle 21:15 la rete trasmetterà Fortapàsc come omaggio al suo attore protagonista, scomparso oggi improvvisamente a soli 44 anni.

Libero De Rienzo è il giornalista Giancarlo Siani nel film Fortapàsc

La morte di Libero De Rienzo ha sconvolto il mondo dello spettacolo in questo venerdì 16 luglio 2021: la notizia è arrivata, del tutto inattesa, questa mattina.

La7 ha così deciso di cambiare il proprio palinsesto in prima serata (quando sarebbe dovuto andare in onda il film L'età dell'innocenza) per tributare un omaggio doveroso all'artista, scegliendo uno dei lavori a cui lui stesso era più affezionato: Fortapàsc, il film in cui Marco Risi l'ha diretto nel 2008.

La pellicola è il racconto di quanto accadde in quel terribile 23 settembre 1985 al giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra a soli 26 anni, per ordine del boss Angelo Nuvoletta e per volontà del mafioso Totò Riina, sotto la sua casa nel quartiere residenziale del Vomero, a Napoli.

A dare volto e cuore a Siani è stato Libero De Rienzo, che, grazie all'incredibile interpretazione, ottenne due nomination ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento come miglior attore protagonista.