Fortapàsc, Libero De Rienzo nel ricordo del fratello di Giancarlo Siani: "Ci mise l'anima"

Paolo Siani, fratello di Giancarlo Siani, ha ricordato con affetto e stima Libero De Rienzo, l'attore scomparso che nel film Fortapàsc interpretò proprio il giornalista ucciso dalla Camorra.

Michele Riondino e Libero De Rienzo in una scena del film Fortapàsc

In seguito alla notizia della tragica scomparsa di Libero De Rienzo, in molti hanno ricordato i film che maggiormente hanno messo in risalto il talento dell'attore italiano, morto nelle scorse ore a soli 44 anni. Un'opera per cui De Rienzo è stato molto apprezzato è Fortapàsc del 2009. Si tratta del film diretto da Marco Risi in cui Libero De Rienzo ha interpretato Giancarlo Siani, il giornalista italiano assassinato dalla Camorra nel 1985, per ordine del boss Angelo Nuvoletta e per volontà del mafioso Totò Riina.

Un film drammatico che fu valorizzato proprio dal lavoro dell'attore che riuscì a rendere giustizia al personaggio, donandogli una seconda vita sul grande schermo. Non a caso, proprio per questa interpretazione De Rienzo conquistò la nomination al David di Donatello come Miglior attore protagonista. Il lavoro dell'attore non fu apprezzato soltanto dal pubblico e dalla critica ma anche da Paolo Siani, fratello del giornalista Giancarlo. Ricordando il film di Risi e quindi anche l'interpretazione di Libero De Rienzo, Siani ha dichiarato a Il Riformista: "Fortapàsc ha fatto quello che fanno i film con le storie, le rendono immortali. È stato fondamentale affinché mio fratello non venisse dimenticato". Parlando, nello specifico, dell'impegno di De Rienzo, Paolo Siani ha detto: "Lui andò davvero al di là del copione. Ci mise l'anima e capì chi era Giancarlo. Non lo ha interpretato come se fosse un eroe ma un ragazzo semplice. Ha portato sullo schermo la leggerezza che apparteneva a mio fratello".

Libero De Rienzo è il giornalista Giancarlo Siani nel film Fortapàsc

Paolo Siani ha raccontato anche un aneddoto che testimonia quanto De Rienzo studiò minuziosamente ogni dettaglio di Giancarlo. "Vedevo che lui faceva sempre questo gesto di toccarsi i bottoni della camicia. Era un gesto che faceva sempre Giancarlo, così come me ed altri membri della famiglia. 'Perché lo fai?', gli chiesi. E lui mi disse che lo faceva sempre anche lui".

Oltre a Libero De Rienzo, in Fortapàsc hanno recitato anche Valentina Lodovini, Michele Riondino, Massimiliano Gallo, Fortunato Cerlino, Renato Carpentieri ed Ennio Fantastichini. Quest'ultimo è scomparso nel 2018 a 63 anni.