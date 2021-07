Libero De Rienzo: morto l'attore di Fortapasc, aveva 44 anni

Libero De Rienzo, attore, sceneggiatore e regista napoletano, è morto a Roma il 16 luglio 2021. L'interprete di Fortapàsc e Smetto quando voglio sarebbe stato stroncato da un infarto nella sua casa romana in zona Madonna del Riposo, dopo l'allarme lanciato da un amico preoccupato per le mancate risposte al telefono. Sposato con la costumista Marcella Mosca, lascia due figli di 6 e 2 anni. Dopo i funerali (la cui data non è stata ancora fissata) la salma sarà inumata in Irpinia, accanto alla madre.

Libero De Rienzo nei panni di Salvatore in una scena de La kryptonite nella borsa

Nato a Napoli il 24 febbraio 1977, Libero De Rienzo era un volto molto noto del cinema italiano vista la sua ecletticità che lo ha portato a spaziare sia nel genere comico che nl cinema d'impegno civile e nel noir. Indimenticabile la sua interpretazione del giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra nel 1985, nel film Fortapàsc di Marco Risi.

Sulle orme del padre, Fiore De Rienzo, aiuto regista di Citto Maselli, Libero De Rienzo esordisce nel 1998 con il film tv Più leggero non basta, raggiungendo il successo con la commedia di Marco Ponti, Santa Maradona, che gli frutta un David di Donatello come miglior attore non protagonista nel 2002. Ponti tornerà a dirigerlo tre anni dopo in A/R Andata + Ritorno, in cui è protagonista insieme a Vanessa Incontrada.

Tra i suoi lavori più noti la trilogia comica di Sydney Sibilia, Smetto quando voglio, La kryptonite nella borsa di Ivan Cotroneo e La macchinazione, sul caso Pasolini. L'attore, che nel 2005 aveva debuttato come regista con Sangue - La morte non esiste, aveva da poco concluso le riprese di Una Relazione, a fianco di guido Caprino, e Takeaway.

(notizia in fase di aggiornamento)