Formula 1: Drive to Survive 2, su Netflix in streaming da oggi

Dal 28 febbraio arriva Formula 1: Drive to Survive 2 su Netflix: disponibile in streaming la seconda stagione della docuserie che svela segreti e motori.

A febbraio il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Formula 1: Drive to Survive 2, la nuova stagione della docuserie originale che racconta i retroscena, i segreti e le tensioni del mondo della F1.

La docuserie sulle macchine ad alta velocità più amate dal pubblico torna per la gioia dei fan a indagare il Grand Prix, stavolta datato 2019. Una troupe di Netflix è stata presente in tutte le gare per catturare immagini e dietro le quinte delle gare. Dopo il successo del prodotto originale del gigante streaming, stavolta sono giunti pochi dettagli per tenere alto l'hype sui nuovi episodi, l'unica cosa sicura al 100% è che stavolta entreranno nel racconto anche Ferrari e Mercedes.

Al centro di alcuni episodi, secondo alcune fonti, potremmo trovare la vittoria della Ferrari con Leclerc a Monza, oppure il difficile Gran Premio della Germania per la Mercedes, l'ascesa di Alexander Albon e probabilmente sarà accennata anche la triste scomparsa di Anthoine Hubert nelle gare di F2. Il direttore del reparto media della F1 Ian Holmes aveva dichiarato sui primi episodi: "Questo show unico racconta veramente il nostro sport e ci aiuta a raccontare le storie mai narrate, dentro e fuori dai circuiti. La collaborazione con Netflix per creare dei contenuti originali ci ha messi in prima linea nel diventare un vero e proprio brand del mondo dell'entertainment, per attirare nuovi fan."

Formula 1: Drive to Survive è solo una delle tante novità in in catalogo a febbraio 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti tante saghe memorabili e cult anni '80.