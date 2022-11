Sofiane Bennacer, protagonista di Forever Young, è stato accusato di stupro

In base a quanto recentemente riportato da Variety, Sofiane Bennacer, il protagonista dell'ultimo film di Valeria Bruni Tedeschi intitolato Forever Young, è stato travolto da molteplici accuse di stupro e violenza.

Mentre le indagini sono in corso, i responsabili della Cesar Academy hanno deciso di rimuovere il nome dell'attore dalla lista di chi era in lizza per ottenere il riconoscimento come Miglior Attore Emergente.

Forever Young - Les amandiers: una scena del film

Il film, era stato presentato al festival di Cannes, e aveva permesso a Sofiane Bennacer di essere indicato fra gli attori selezionati per il premio al miglior esordiente dei Cesar Awards, un'onorificenza cui attualmente l'attore dovrà rinunciare definitivamente per via del suo ritiro dal processo di candidatura. Questa decisione è stata resa ufficiale lo scorso venerdì, a seguito di alcune precedenti dichiarazioni.

Quattro sono state le denunce contro l'attore di Forever Young, da cui si sono diramate tre indagini formali. Le accuse sono state mosse tutte da sue ex fidanzate, parlando di stupro e violenza.

Bennacer, sui social media, si è difeso dichiarando: "Non esiste più la presunzione di innocenza? O un'accusa senza basi può distruggere una vita? Probabilmente sarò boicottato dal settore cinematografico. In ogni caso sono stato umiliato profondamente nella mia anima".

Il caso, ovviamente, ha avuto un impatto anche sul film Forever Young - Les Amandiers: un'indagine realizzata dal quotidiano Libération ha accusato Bruni Tedeschi e i produttori del film di proteggere l'attore, conoscendo la situazione. La risposta della regista ai media francesi non si è fatta attendere: "I miei produttori hanno espresso preoccupazione e cautela, ma ho indicato loro che queste voci non mi avrebbero fermato e che non potevo immaginare di realizzare questo film senza di lui".

Les Amandiers, la recensione: l'omaggio di Valeria Bruni Tedeschi a Patrice Chéreau

In attesa di nuove conferme sulla faccenda e di svolte ufficiali vi ricordiamo che Forever Young è uscito nelle sale francesi ottenendo l'approvazione sia del pubblico che della critica.