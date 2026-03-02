Forbidden Fruit, anticipazioni 3 marzo: per Yildiz arriva il momento del parto

Nuovo appuntamento su Canale 5 con Forbidden Fruit, la soap in onda dal lunedì al sabato nel primo pomeriggio della rete Mediaset. Nell' episodio di martedì 3 marzo arriverà il giorno che Yildiz ha atteso per nove mesi: stavolta infatti, la ragazza entrerà davvero in travaglio.

Nel frattempo Sibel si accorge dell'interesse di Kaya per Leyla e fa di tutto per allontanarlo; Zehra invece, riceve una bella notizia.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Caner, Ender e Yildiz hanno architettato un piano per incastrare Sahika e smascherare le sue vere intenzioni. Yildiz ha finto di entrare in travaglio e, convinti che la donna avrebbe tentato di manipolare il risultato del test del DNA, Caner ed Ender l'hanno seguita fino in ospedale.

Sahika, però, si è accorta di essere pedinata e ha ribaltato la situazione: è andata da Halit e gli ha raccontato che i tre avevano corrotto il tecnico del laboratorio per far risultare il bambino figlio di Halit.

L'uomo è esploso di rabbia contro Yildiz, ma la ragazza è riuscita a calmarlo facendo leva sul suo grande desiderio di diventare padre, soprattutto di un maschio.

Anticipazioni 3 marzo: per Yildiz arriva il momento del parto

Locandina di Forbidden Fruit

Kaya riaccompagna Leyla a casa, ma la scena non passa inosservata a Sibel, che inizia a temere qualcosa e cercherà di allontanarlo dalla ragazza. Poco dopo infatti, quando Kaya prova a richiamare Leyla, è proprio Sibel a rispondere al telefono, mentendo e dicendogli che Leyla si trova dal suo fidanzato.

Nel frattempo, Zehra riceve una notizia che la rende felicissima: il suo libro, appena pubblicato, è già andato esaurito e verrà presto ristampato. Zehra non può credere alla notizia, e non riesce a trattenere l'emozione.

Yildiz intanto, entra davvero in travaglio: per la ragazza è arrivato finalmente il momento tanto atteso, il giorno del parto.