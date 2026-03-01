Forbidden Fruit, anticipazioni 2 marzo: Sahika mette Halit contro Yildiz

Sahika macchina contro Yildiz e sembra sempre essere un passo avanti: nonostante il piano della bionda insieme a Caner ed Ender infatti, Sahika riuscirà a ribaltare la situazione a suo favore e ad aizzare Halit contro Yildiz. La donna infatti, vuole fargli credere che il bambino in arrivo, in realtà, non è suo figlio. È quello che accadrà nell' episodio di lunedì 2 marzo di Forbidden Fruit, la dizi in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 14.10.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Ender ha messo in guardia Yildiz: dopo aver provato ad avvelenarla, accortasi che Halit non crede che la bionda abbia provato a nuocere ad Erim, ora Sahika vuole far credere ad Halit che il bambino non sia suo figlio. Le due donne perciò si sono alleate per smascherare Sahika.

Nel frattempo Sahika ha anche minacciato Sabri, che così ha negato di aver aiutato Ender smentendo la sua versione dei fatti.

Yildiz infine, ha comunicato ad Halit che il parto si sarebbe svolto con il cesareo.

Anticipazioni 2 marzo: Sahika mette Halit contro Yildiz

Locandina di Forbidden Fruit

Caner, Ender e Yildiz architettano un piano e passano all'azione per incastrare Sahika e smascherare le sue reali intenzioni. La ragazza finge di entrare in travaglio e, certi che la rivale tenterà di manipolare l'esito del test del DNA, Caner ed Ender la seguono fino in ospedale. Sahika, però, si accorge che qualcuno la sta pedinando e ribalta la situazione: va subito da Halit e gli racconta che, anziché lei, sono i tre che stavano cercando di corrompere il tecnico del laboratorio per fargli credere che il bambino sia suo figlio. L'uomo esplode di rabbia contro Yildiz, ma la ragazza riesce a calmarlo facendo leva sul suo profondo desiderio di diventare padre e, in più, che il bambino sia un maschetto.