Forbidden Fruit, anticipazioni 26 febbraio: Kaya invita Leyla a cena, Sabri smentisce Ender

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di giovedì 26 febbraio Kaya inviterà Leyla a una cena di lavoro, dopo averla accompagnata all'università: il fratello di Sahika inizia a nutrire un sincero interesse per la ragazza.

Intanto a casa Argun, la versione di Ender viene smentita dalle trame della perfida Sahika.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Leyla chiede aiuto a Caner per parlare con Kaya e riesce così a ottenere un lavoro. Poco dopo riceve un'altra buona notizia: grazie al sostegno di Caner potrà riprendere gli studi interrotti per via delle sue difficoltà economiche, anche se la cosa non la rende del tutto felice.

Su consiglio di Sibel perciò, va in facoltà per chiarire il suo percorso accademico e pensa di inventare una scusa, ma Kaya si offre di accompagnarla. Durante il tragitto, però, una telefonata improvvisa cambia i programmi e Leyla può andare da sola in facoltà.

Anticipazioni 26 febbraio: Kaya invita Leyla a cena, Sabri smentisce Ender

Locandina di Forbidden Fruit

Leyla nota Kaya alla fermata dell'autobus; quando Kaya le chiede com'è andata all'università, la ragazza finge di non essere potuta entrare perché sprovvista del tesserino. Più tardi, non avendo un'accompagnatrice per la cena di lavoro, Kaya invita Leyla, che inizialmente rifiuta ma poi ci ripensa e accetta.

Alla villa di Halit infatti, la famiglia aspetta Sabri: la donna dovrebbe confermare la versione di Ender dimostrandone l'innocenza di Ender, ma durante l'interrogatorio davanti a Erim, Sabri nega di averla soccorsa. Ma perché questo improvviso cambiamento? Cosa è successo? La verità è chee Sahika ha minacciato Sabri: se avesse testimoniato a favore di Ender, a farne le spese sarebbe stata sua madre. Così Sabri, per non correre rischi, ha eseguito quello che le è stato ordinato.