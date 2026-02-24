Forbidden Fruit, anticipazioni 25 febbraio: Kaya accompagna Leyla all'università

Nuovo appuntamento con Forbidden Fruit; la dizi turca torna in onda su Canale 5 alle 14.10, trasmessa dalla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al sabato. Nell' episodio di mercoledì 25 febbraio Leyla avrà l'opportunità di riprendere gli studi: la sorella di Caner però, non sembra entusiasta come, invece, lui e Kaya si aspettavano. La ragazza decide di andare all'università, ma Kaya si offre di accompagnarla.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Come Halit le ha chiesto, Ender ha raccontato alla famiglia Argun cosa è successo la sera dell'incidente, ripercorrendo il terribile momento della caduta e tutte le vicissitudini che sono seguite nei mesi successivi. Le parole di Ender hanno scosso Erim che, pur ferito dalla sparizione della madre che si è finta morta, si è dimostrato molto toccato. Intanto Sahika, vedendo le reazioni della famiglia alle parole di Ender, si è resa conto che il suo piano sta fallendo e che, soprattutto, Halit non sospetta più di Yildiz nonostante Sahika abbia fatto di tutto per metterla in cattiva luce.

Anticipazioni 25 febbraio: Kaya accompagna Leyla all'università

Locandina di Forbidden Fruit

Leyla aveva chiesto aiuto a Caner per parlare con Kaya, ed avere così un lavoro. Così la ragazza ha trovato un impiego e ora riceve anche un'altra notizia: Caner e Kaya le comunicano che potrà riprendere gli studi, che aveva dovuto interrompere per motivi economici. Caner infatti, ha deciso che vuole aiutarla; nel sentire la bella notizia però, Leyla non sembra molto felice.

Consigliata da Sibel, decide di andare in facoltà per discutere del suo percorso di studi e pensa di inventare una scusa, ma Kaya si offre di accompagnarla. Durante il tragitto però, Kaya riceve una telefonata e, poco dopo, cambia i piani della giornata: così Leyla, senza il suo capo di mezzo, può andare da sola e fare di testa propria.