For All Mankind: svelati trailer e data d'uscita della Stagione 4 su Apple TV+

Apple TV+ ha diffuso in streaming il trailer della Stagione 4 di For All Mankind rivelandone anche la data d'uscita: la serie debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo 10 novembre.

La serie fantascientifica, che esplora un mondo in cui la Russia è sbarcata per prima sulla Luna e la corsa allo spazio non è mai rallentata, farà un salto in avanti nel tempo di quasi un decennio rispetto agli eventi della terza stagione per vedere come vari personaggi, vecchi e nuovi, mirano a far progredire il ruolo dell'America nella ricerca delle stelle.

Negli otto anni trascorsi dalla terza stagione, Happy Valley è entrata nel nuovo millennio e ha rapidamente ampliato la sua presenza su Marte trasformando gli ex nemici in partner. Nel 2003, il programma spaziale si è concentrato sulla cattura e l'estrazione di asteroidi estremamente preziosi e ricchi di minerali che potrebbero cambiare il futuro della Terra e di Marte. Ma le tensioni tra i residenti dell'ormai estesa base internazionale minacciano di annullare tutto ciò per cui si sta lavorando.

For All Mankind, la serie tv di Apple+ rinnovata per una stagione 4

Il cast della quarta stagione comprende Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu e Coral Peña, oltre ai nuovi series regular Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern e Svetlana Efremova.

La quarta stagione, composta da 10 episodi, farà il suo attesissimo debutto mondiale venerdì 10 novembre su Apple TV+, seguita da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 12 gennaio 2024.