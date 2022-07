For All Mankind, la serie tv di Apple+ rinnovata per una stagione 4

Dal Comic-Con di San Diego arriva l'annuncio che tutti i fan di For All Mankind volevano sentire: la serie tv di Apple TV+ è stata rinnovata per una quarta stagione.

For All Mankind è riuscita ad ottenere un rinnovo per una quarta stagione da parte del servizio streaming di Apple TV+. L'annuncio è arrivato nelle scorse ore al Comic-Con di San Diego, dove produzione e cast hanno presentato la serie.

Come riporta Deadline, lo show con Joel Kinnaman e Krys Marshall, una sorta di ucronia in cui fu la Russia ad arrivare prima sulla luna nel 1969, continuerà a mostrarci gli avvenimenti di una storia mai vissuta, e dopo averci mostrato già gli anni '80 e '90, si concentrerà questa volta sugli anni 2000.

"Sono elettrizzato per il fatto che avremo modo di andare avanti con questa fantastica storia" ha affermato uno dei suoi creatori, Ronald D. Moore "Fin dall'inizio, la mia speranza era quella che si trattasse di un viaggio lungo e duraturo, che ci avrebbe accompagnato per diversi anni. È davvero gratificante poter vedere ciò che abbiamo fatto finora, e non vedo l'ora di scoprire cosa possiamo fare in futuro".

"Non potrei essere più entusiasta di continuare con l'evoluzione del nostro show e addentrarci negli anni 2000 con la quarta stagione" ha aggiunto il co-creatore dello show Matt Wolpert, al quale si è unito anche l'altro co-ideatore Ben Nedivi "La reazione alla terza stagione di For All Mankind finora è stata davvero incredibile. E sono elettrizzato per l'opportunità offertaci da Apple TV+ di continuare a raccontare la nostra storia. Ron Matt e io abbiamo sempre avuto un piano a lungo termina per questa serie, e più nel profondo ci addentriamo in questa storia alternativa, più il pubblico potrà vedere la nostra visione prendere vita".

Le riprese della quarta stagione di For All Mankind inizieranno il mese prossimo, e si parla di un debutto per il 2023 su Apple TV+.