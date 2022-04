For All Mankind 3: il teaser trailer dei nuovi episodi della serie Apple TV+ svela la data di uscita

Il teaser trailer della terza stagione della serie Apple TV+ For All Mankind svela la data di uscita dei nuovi episodi.

Apple TV+ ha annunciato la data di uscita della terza stagione dell'acclamato dramma spaziale For All Mankind, che farà ritorno il 10 giugno sullo streamer, in un nuovo teaser.

La serie si svolge in un mondo alternativo in cui l'Unione Sovietica ha battuto gli Stati Uniti sulla luna. La nuova stagione fa avanzare le cose verso un nuovo decennio, i primi anni '90, mentre è in atto una corsa ad alto numero di ottani verso una nuova frontiera planetaria: Marte.

Non solo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica sono in competizione per ottenere il loro primo ingresso su Marte, ma un nuovo arrivato inaspettato con molto da dimostrare si unisce alla mischia.

Il cast dell'ensemble che tornerà per la terza stagione include Joel Kinnaman, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Sonya Walger, Krys Marshall, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Pena e Wrenn Schmidt, insieme al nuovo regular della serie Edi Gathegi.

Bed Nedivi e Matt Wolpert sono gli showrunner mentre Ronald D. Moore è il produttore esecutivo per la Sony Pictures Television.