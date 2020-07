For All Mankind 2: il teaser trailer dei nuovi episodi della serie Apple TV+

For All Mankind 2, seconda stagione della serie di Apple TV+, ha ora un teaser trailer che mostra gli eventi ambientati in una realtà alternativa.

For All Mankind 2 ha ora un teaser trailer ricco di azione che regala delle anticipazioni riguardanti la seconda stagione dello show prodotto per Apple TV+.

Nel video si vedono astronauti sulla Luna, missili che esplodono nell'atmosfera e il presidente Ronald Reagan che dichiara come l'Unione Sovietica sia la più grande minaccia affrontata dagli Stati Uniti e i cittadini devono prepararsi a sacrificare ancora molto. Il filmato si conclude con l'avvertimento "Una volta fatta questa cosa non si potrà tornare indietro".

Il video tratto in anteprima dalle puntate inedite di For All Mankind è stato presentato in occasione del panel realizzato in occasione del Comic-Con@Home a cui hanno partecipato i protagonisti Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Jodi Balfour, Wrenn Schmidt, Sonya Walger e Krys Marshall.

All'evento hanno partecipato i creatori e i produttori Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi.

La serie ha debuttato a novembre e racconta una storia ambientata in un mondo alternativo in cui gli astronauti della NASA e le loro famiglie si ritrovano al centro di eventi straordinari dopo che l'Unione Sovietica ha raggiunto per prima la Luna.

Ecco il panel della serie al Comic-Con@Home: