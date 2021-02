Jenny Slate e Charlie Day star di I Want You Back, nuovo film scritto dagli showrunner di This Is Us

Saranno Jenny Slate e Charlie Day i protagonisti della commedia I Want You Back, un film prodotto per Amazon e scritto dagli showrunner di This Is Us.

Jenny Slate e Charlie Day saranno i protagonisti della commedia romantica I Want You Back, un progetto che verrà realizzato da Amazon Studios.

Le riprese del film inizieranno all'inizio di marzo nella città di Atlanta e Jason Orley sarà impegnato alla regia.

Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, showrunner di This Is Us, hanno scritto la sceneggiatura del progetto dopo aver già firmato Tuo, Simon.

Al centro della trama ci sono due trentenni, interpretati da Jenny Slate e Charlie Day, che sono stati lasciati dai rispettivi partner e sono terrorizzati all'idea di non avere più la possibilità di una vita da sogno, composta da matrimonio, figli e una casa in un quartiere residenziale. Senza alcuna prospettiva all'orizzonte e tormentati dall'idea di morire da soli, i due decidono di riconquistare i propri ex, già impegnati in altre relazioni.

Il cast del film comprende anche Manny Jacinto, Gina Rodriguez, Scott Eastwood, Clark Backo, Jami Gertz, Jordan Carlos, Midori Francis, Mason Gooding, Isabel May e Luke David Blumm.

Jason Orley ha dichiarato: "Mi sono immediatamente innamorato della sceneggiatura divertente ed emozionante di Isaac ed Elizabeth. Sono così onorato che loro, e il fantastico team di Amazon, mi permettano di portare in vita questa storia senza tempo, e che possa farlo con un gruppo di attori così incredibile".