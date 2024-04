Honey Don't!: Charlie Day e Billy Eichner tra i nuovi arrivi nel cast del film di Ethan Coen

Il film Honey Don't!, il prossimo progetto diretto da Ethan Coen, ha trovato i suoi protagonisti che comprendono anche Charlie Day e Billy Eichner.

Il progetto sarà prodotto da Focus Features e Working Title e il filmmaker ha scritto la sceneggiatura insieme alla moglie Tricia Cooke, che si è occupata del montaggio dei film dei fratelli Coen come Il grande Lebowski.

Gli interpeti della commedia

In precedente era stato annunciato che le star di Honey Don't! sarebbero state Margaret Qualley, Aubrey Plaza e Chris Evans.

I tre attori saranno affiancati sul set da Charlie Day (Fool's Paradise), Billy Eichner (Bros), Lera Abova (Anna), Jacnier (Charlie and the Chocolate Factory National Tour), Gabby Beans (Presumed Innocent), Talia Ryder (Dumb Money), Kristin Connolly (The Cabin in the Woods), Lena Hall (Your Friends & Neighbors), Don Swayze (All Saints Day), Josh Pafchek (Marvel's Runaways), Kale Browne (Mike), Alexander Carstoiu (Magnolia Flowers) e Christian Antidormi (Netflix's Lincoln Lawyer).

Joel ed Ethan Coen: due fratelli alla conquista dell'indie

Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama del progetto, che viene descritto come una commedia dall'atmosfera simile a Drive-Away Dolls, il recente lungometraggio realizzato da Ethan Coen con star Margaret Qualley. L'attrice, sul grande schermo, ha avuto la parte di Jamie, uno spirito libero alle prese con la fine di una relazione che, insieme all'amica Marian (Geraldine Vishanathan), intraprende un viaggio con destinazione Tallahassee. La situazione prende però una svolta inattesa quando i due incontrano un gruppo di criminali.

Le riprese di Honey Don't! sono attualmente in corso in New Mexico e bisognerà attendere per scoprire nuovi dettagli sulla trama e sui personaggi al centro degli eventi raccontati sul grande schermo.