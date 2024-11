Food for profit: il documentario di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi in streaming su OpenDDB dal 2 dicembre

La sconvolgente inchiesta Food for Profit, documentario che ha scosso gli animi con le sue rivelazioni, sarà disponibile in streaming a partire da lunedì 2 dicembre su OpenDDB, piattaforma dedicata alle opere indipendenti.

il film realizzato da Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi mette in luce i legami tra l'industria della carne, le lobby e il potere politico, mostrando come i miliardi di euro stanziati dall'Europa per gli allevamenti intensivi alimentino maltrattamenti animali, inquinamento ambientale e rischi di future pandemie.

Attraverso un'esplorazione degli allevamenti europei si svelano i meccanismi che regola l'industria confrontandosi con allevatori, multinazionali e politici. Al fianco dei registi, una squadra di investigatori ha lavorato sotto copertura negli allevamenti dei principali paesi europei, svelando la realtà che si cela dietro le eccellenze della produzione di carne e formaggio. Mentre a Bruxelles, un lobbista è riuscito a portare con sé una telecamera nascosta là dove le decisioni vengono prese, raccogliendo informazioni sconvolgenti.

Giulia Innocenzi tra Report e il doc Food For Profit: "Il cinema può diventare attivismo"

Il cibo che arriva sulle nostre tavole

Food For Profit non si limita a mostrare l'orrore degli allevamenti intensivi e la connivente protezione politica loro garantita, ma con una squadra di esperti internazionali affronta le principali problematiche legate a questo tipo di produzione industriale: inquinamento delle acque, sfruttamento dei migranti, perdita di biodiversità e antibiotico-resistenza. L'appello alla fine del film è forte e chiaro: dobbiamo fermare questo sistema corrotto se vogliamo salvare il pianeta. E noi stessi.

Il tutto grazie allo sguardo attento della giornalista e collaboratrice di Report Giulia Innocenzi, autrice del libro Tritacarne (Rizzoli), che svela la realtà dell'industria della carne e del formaggio in Italia, e di Pablo D'Ambrosi, documentarista italo-britannico con una lunga esperienza nei documentari investigativi e musicali.