Fondazione trova il suo nuovo showrunner e il lavoro sulla stagione 4 è già iniziato

Fondazione ha trovato il suo nuovo showrunner dopo i problemi avuti nel corso della terza stagione, con l'uscita dal progetto di David S. Goyer.

La stagione 4 della serie tratta dai romanzi di Isaac Asimov sembra infatti stia già venendo sviluppata e a occuparsene sarà Ian Goldberg, già nel team di Fear the Walking Dead.

I problemi affrontati dalla produzione della serie

La terza stagione di Fondazione dovrebbe debuttare in streaming su Apple TV+ e gli sceneggiatori sono già al lavoro sul successivo gruppo di episodi.

Goldberg sarà coinvolto anche come produttore esecutivo della serie oltre che avere l'incarico di showrunner e da tempo ha stretto un accordo con Skydance TV.

Le riprese della stagione 3 erano andate in pausa nella primavera del 2023 e, dopo lo sciopero degli sceneggiatori, il lavoro sul set nel 2024 era stato ulteriormente posticipato a causa di alcuni problemi relativi al budget e alla produzione.

Il cast e la troupe erano stati impegnati dal marzo 2024, dopo alcuni significativi tagli al budget. Goyer aveva poi abbandonato lo show, non occupandosi della regia di alcune puntate della stagione come era stato inizialmente previsto.

Cosa racconta lo show di Apple TV+

Fondazione ha portato sul piccolo schermo la saga creata da Asimov. La storia prende il via quando il rivoluzionario Dr. Hari Seldon predice l'imminente caduta dell'Impero, lui e una banda di fedeli seguaci si avventurano ai confini della galassia per stabilire la Fondazione, nel tentativo di ricostruire e preservare il futuro della civiltà. Infuriati per le affermazioni di Hari, i Cleon - lunga stirpe di imperatori al potere - temono che il loro controllo sulla galassia possa indebolirsi, minato dal pericolo di perdere per sempre la propria eredità.