Fondazione 4: Apple annuncia il rinnovo della serie sci-fi

Apple TV+ ha annunciato il rinnovo della sua serie Fondazione per una quarta stagione.

Il ritorno con il capitolo 4 della storia è stato confermato a poche ore dal debutto in streaming dell'ultima puntata del terzo.

Il rinnovo per la stagione 4

Ian Goldberg (Fear the Walking Dead) sarà co-showrunner e produttore esecutivo della prossima stagione di Fondazione, il progetto ispirato all'opera letteraria di Isaac Asimov.

David S. Goyer, invece, ha detto addio al progetto poco dopo il ritorno sul set della terza stagione a causa di problemi con il budget e le tempistiche della produzione.

Gli attuali showrunner, Goldberg e David Kob, hanno dichiarato: "Non c'è alcuna serie paragonabile a Fondazione e ci sentiamo fortunati e onorati nel portare avanti il testimone come co-showrunner nella quarta stagione. Non vediamo l'ora di continuare questa narrazione epica, emozionante che ha definito le prime tre stagioni dello show, e di lavorare insieme ad alcuni dei partner creativi più talentuosi e appassionati nel settore".

Fondazione 3.

Matt Cherniss, a capo della programmazione di Apple TV+, ha aggiunto: "Vedere Fondazione diventare un fenomeno globale, con fan che si sintonizzano da ogni angolo del mondo, è stato fantastico. Con ogni nuova stagione, l'entusiasmo nei confronti di questo epico sci-fi che anticipa i tempi continua ad aumentare grazie alla narrazione audace e all'abilità artistica collettiva di questo cast e team creativo straordinariamente talentuosi. Non vediamo l'ora di continuare a esplorare questo universo insieme nella quarta stagione".

Cosa racconta la serie Apple TV+

Nella terza stagione, di cui potete leggere la nostra recensione, la Fondazione si è affermata ben oltre le sue umili origini, mentre l'Impero della Dinastia Cleonica ha perso potere. Mentre queste due potenze galattiche stringono un'alleanza scomoda, una minaccia per l'intera galassia si presenta nella forma temibile di un signore della guerra noto come "Il Mulo", il cui obiettivo è governare l'universo con l'uso della forza fisica e militare, oltre che con il controllo della mente. Chi vincerà, chi perderà, chi vivrà e chi morirà non è dato saperlo, mentre Hari Seldon, Gaal Dornick, i Cleon e Demerzel giocano una partita di scacchi intergalattici potenzialmente mortale.

Gli interpreti e il team della serie

I protagonisti di Fondazione sono Jared Harris, Lee Pace e Lou Llobell. La terza stagione della serie introduce nuovi personaggi e star, tra cui Cherry Jones, vincitrice di un Emmy, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, il premio Oscar Troy Kotsur e Pilou Asbæk. La serie vede anche il ritorno nel cast di Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann e Rowena King.

Fondazione è prodotto per Apple da Skydance Television e guidato dallo showrunner e produttore esecutivo David S. Goyer, Bill Bost, David Ellison, Dana Goldberg, Matt Thunell, Robyn Asimov, David Kob, Christopher J. Byrne, Leigh Dana Jackson, Jane Espenson e Roxann Dawson anch'essi produttori esecutivi.