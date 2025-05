Fondazione 3: il teaser trailer svela la data di uscita dei nuovi episodi

Apple TV+ ha condiviso online il teaser trailer degli episodi della stagione 3 di Fondazione, serie tratta dai romanzi di Isaac Asimov, svelandone la data di uscita in streaming.

Apple TV+ ha condiviso il teaser trailer della stagione 3 di Fondazione, svelando così la data di uscita in streaming delle puntate inedite.

L'appuntamento per i fan è stato fissato a venerdì 11 luglio.

Il teaser trailer di Fondazione 3

La serie Fondazione, tratta dalla saga creata dallo scrittore Isaac Asimov, tornerà con un terzo capitolo composto da 10 episodi.

Il teaser trailer regala molte spettacolari anticipazioni riguardanti il tentativo di salvare l'umanità e ricostruire la civiltà dopo il crollo dell'Impero Galattico.

Ecco il video:

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono quelli di Cherry Jones, Brandon P. Bell, Synnøve Karlsen, Cody Fern, Tómas Lemarquis, Alexander Siddig, Troy Kotsur e Pilou Asbæk.

Cosa racconteranno i prossimi episodi

La terza stagione dello show con star Jared Harris e Lee Pace, sarà ambientata 152 anni dopo gli eventi mostrati nella seconda. La Fondazione si è consolidata ben oltre le sue umili origini, mentre l'Impero della Dinastia Cleonica si è esaurito. Entrambe le potenze galattiche decidono di stringere una difficile alleanza, ma una minaccia per l'intera galassia appare nella forma di un signore della guerra conosciuto come 'Il Mulo', il cui obiettivo è di dominare l'universo usando la forza fisica e militare, oltre al controllo mentale. Prevedere chi vincerà, chi perderà, chi sopravviverà e chi morirà è impossibile, mentre Hari Seldon, Gaal Dornick, i Cleoni e Demerzel si affrontano in una partita a scacchi intergalattica potenzialmente mortale.

Tra gli attori che torneranno nello show prodotto da David S. Goyer per Apple TV+ ci sono anche Lou Llobell, Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann e Rowena King.