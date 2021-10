Fondazione 2: Apple TV+ annuncia la seconda stagione della serie tratta dalla trilogia di Isaac Asimov

Fondazione 2 verrà realizzata: la realizzazione della seconda stagione della serie prodotta da David S. Goyer per Apple TV+ è stata infatti approvata. Il rinnovo della serie tratta dall'opera di Isaac Asimov arriva a poche ore dal debutto in streaming del quarto episodio del progetto.

La stagione d'esordio di Fondazione, composta da 10 episodi, nasce da un'idea dello showrunner e produttore esecutivo David S. Goyer ed è prodotta per Apple da Skydance Television con Robyn Asimov, Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost.

Quando il rivoluzionario Dr. Hari Seldon predice l'imminente caduta dell'Impero, lui e una banda di fedeli seguaci si avventurano ai confini della galassia per stabilire la Fondazione, nel tentativo di ricostruire e preservare il futuro della civiltà. Infuriati per le affermazioni di Hari, i Cleon - lunga stirpe di imperatori al potere - temono che il loro controllo sulla galassia possa indebolirsi, minato dal pericolo di perdere per sempre la propria eredità.

Fondazione: Lee Pace in una scena della serie Apple

Matt Cherniss, a capo della programmazione di Apple TV+, ha dichiarato: "Sappiamo quanto a lungo i fan di queste storie così amate di Asimov hanno aspettato per vedere la sua iconica opera prendere vita come una serie evento spettacolare a livello visivo e ora non vediamo l'ora di mostrare ancora di più di questo mondo così ricco di dettagli, di questa narrazione coinvolgente e dell'incredibile costruzione di un mondo grazie alla seconda stagione".

David S. Goyer ha aggiunto: "Fin dall'infanzia ho sognato come poteva essere l'aspetto e la voce di Hari Seldon ed Eto Demerzel, di come potevano essere Terminus e Trantor. Ora, con la seconda stagione, il nostro pubblico potrà visitare ancora più personaggi indelebili e mondi di Asimov, tra cui Hober Mallow, il generale Bel Riose e tutti i Soli Esterni. Sono elettrizzato che un'intera nuova generazione di fan stia leggendo il brillante capolavoro di Asimov".

Robyn Asimov, tra i produttori della serie, ha sottolineato: "Fondazione di David Goyer ha superato tutte le mie aspettative nel portare la filosofia e le idee di mio padre sullo schermo in modi che non avrebbe mai potuto fare rimanendo fedele al suo lavoro. So che mio padre sarebbe stato orgoglioso nel vedere la sua iconica storia prendere vita attraverso la bellezza visiva e i personaggi pieni di sfumature dello show, comprendendo totalmente bene che le sue parole avevano bisogno di questa traduzione cinematica. Mio padre era profondamente in debito nei confronti dei suoi fan per la loro lealtà e ha sempre sperato che il suo lavoro venisse tramandato alle generazioni successive. La serie Fondazione realizza il suo (e mio) desiderio introducendo la sua opera a un'ampia gamma di nuovi lettori. Considerando la natura cerebrale dei libri di Fondazione, questa serie è un tour de force".

Con un cast internazionale guidato dai candidati all'Emmy Award Jared Harris e Lee Pace, insieme alle stelle nascenti Lou Llobell e Leah Harvey, questo viaggio monumentale racconta le storie di quattro personaggi-chiave che trascendono lo spazio e il tempo, superando crisi mortali, lealtà mutevoli e relazioni complicate da cui dipende il destino dell'umanità. Nel cast del dramma Apple Original troviamo anche Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton e Alfred Enoch.