FolleMente non molla la prima posizione e vola a oltre 14 milioni, La città proibita è terzo

Il box office italiano continua a premiare FolleMente. La nuova commedia di Paolo Genovese conserva la prima posizione per il quarto weekend consecutivo con 1,6 milioni di euro di incasso che portano il film a superare i 14 milioni. Convince e attira nelle sale la romrom che racconta l'evoluzione di una coppia e delle numerose personalità che l'accompagnano nel suo cammino, come potete scoprire nella nostra recensione di FolleMente. Supercast composto da Pilar Fogliati, Edoardo Leo, Marco Giallini, Vittoria Puccini, Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi e Rocco Papaleo.

Stabile in seconda posizione Mickey 17, nuova fatica di Bong Joon-ho che incassa altri 696.000 euro arrivando a 1,8 milioni complessivi. Intriga la presenza nel film della star di The Batman Robert Pattinson nei panni di un sacrificabile, un reietto dello spazio ingaggiato appositamente per morire ed essere clonato decine di volte durante una missione suicida.

Una scena de La città proibita

Meno soddisfacente il debutto del nuovo film di Gabriele Mainetti, l'action di arti marziali La città proibita. Il regista romano si dice cresciuto "a pane e Bruce Lee", ma nonostante la trama intrigante e il cast che vanta nomi di spicco come Sabrina Ferilli, Luca Zingaretti e Marco Giallini, gli incassi del debutto si fermano a 570.000 scarsi, ottenuti da 419 sale. Nonostante l'impianto ambizioso, il prodotto sembra interessare soprattutto una nicchia. Per approfondire, potete leggere la nostra recensione de La città proibita.

Al quarto posto troviamo il vincitore del premio Oscar come miglior film Anora. La pellicola indie diretta da Sean Baker, che si è portata a casa cinque statuette, gode dello slancio dei premi ottenuti incassando altri 367.641 euro che la portano a superare i 2 milioni.

A chiudere la top 5 resiste il film per famiglie Paddington in Perù Altri 297.000 euro portano la tenera pellicola a un totale di 2,4 milioni. Basato sulla serie di libri per bambini dell'autore britannico Michael Bond, Paddington ha sempre avuto molto successo tra il pubblico straniero e il terzo capitolo della saga Sony non fa eccezione. Finanziato da StudioCanal per 90 milioni di dollari, Paddington in Perù ha incassato a oggi oltre oltre 184 milioni a livello globale.